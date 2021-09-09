Следующий транш должен бы быть 700 миллионов долларов, но программа заканчивается в декабре. Об этом в эфире 24 канала сообщил инвестиционный банкир Сергей Фурса.

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Украина может не получить 700 миллионов долларов

Он пояснил, что даже если Украина продолжит программу фонда на полгода (а такое в планах есть), то соответствующую сумму наше государство может не получить.

Трудно сказать (от чего зависит транш – 24 канал), потому что все условия по срокам мы давно нарушили,

– подчеркнул Фурса.

Вполне возможно, что украинская власть намерена договориться о разбиении оставшихся денег. "Но какое оно (разбиение – 24 канал) будет, в какой пропорции и согласится ли на это МВФ – трудно сказать", – сказал банкир.

Когда Украина получит транш

После того как миссия МВФ уедет из Украины, будет происходить бюрократический процесс подготовки. Он занимает примерно 3 недели.

"Я думаю, что реалистично, если все будет хорошо, в конце октября мы сможем получить деньги", – сказал Фурса.

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