Все пройдет без вашего участия, – Демьянюк опроверг мифы о том, как будет работать криптовалюта

Индустрией криптовалюты через 5 - 10 лет будут активно пользоваться во всем мире. Министерство цифровой трансформации пытается интегрировать украинцев к рынку цифровой валюты.

Об этом в эфире 24 каналу сказал советник министра цифровой трансформации Максим Демьянюк. Он отметил, что Украина надеется занять позиции на рынке криптовалюты.

К теме Рада легализовала криптовалюту: почему это важно

Демьянюк рассказал, что сложно посчитать сколько денег поступит в бюджет после легализации криптовалюты в Украине.

Как будет функционировать цифровая валюта

Советник министра объяснил, что сравнивать криптовалюту и обычные деньги – это ошибка. В будущем, когда вы будете посещать магазины, не сможете напрямую рассчитаться ими.

На самом деле криптоиндустрия, к сожалению, в меньшей степени, средство платежа, но гораздо больше – это цифровая экономика. То есть вы за 5 лет, не зайдете в магазин, а все само произойдет без вашего участия,

– сказал Демьянюк.

"Все автоматически рассчитается в рамках экосистемы цифровой экономики. Полностью все произойдет и в соответствии с правовым полем. Это является основным вкладом криптоиндустрии", – добавил он.

Максим Демьянюк опроверг мифы о криптовалюте: смотрите видео

Криптовалюта в Украине: последние новости