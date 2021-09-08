Об этом в эфире 24 каналу сказал советник министра цифровой трансформации Максим Демьянюк. Он отметил, что Украина надеется занять позиции на рынке криптовалюты.
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Демьянюк рассказал, что сложно посчитать сколько денег поступит в бюджет после легализации криптовалюты в Украине.
Как будет функционировать цифровая валюта
Советник министра объяснил, что сравнивать криптовалюту и обычные деньги – это ошибка. В будущем, когда вы будете посещать магазины, не сможете напрямую рассчитаться ими.
На самом деле криптоиндустрия, к сожалению, в меньшей степени, средство платежа, но гораздо больше – это цифровая экономика. То есть вы за 5 лет, не зайдете в магазин, а все само произойдет без вашего участия,
– сказал Демьянюк.
"Все автоматически рассчитается в рамках экосистемы цифровой экономики. Полностью все произойдет и в соответствии с правовым полем. Это является основным вкладом криптоиндустрии", – добавил он.
Максим Демьянюк опроверг мифы о криптовалюте: смотрите видео
Криптовалюта в Украине: последние новости
- Верховная Рада приняла законопроект о виртуальных активах. Отныне в Украине будут регулировать создание, выпуск и оборот виртуальных активов. Кроме того, на законодательном уровне будут устанавливать принципы рынка виртуальных активов.
- Советник министра цифровой трансформации Максим Демьянюк заявил, что Украина в тройке стран мира по использованию криптовалюты.
- Ранее в налоговой сообщили, что криптовалюту не нужно вносить в "нулевые" декларации.