Зеркаль отметила, что для нее непонятным остается эпизод относительно визита госсекретаря Энтони Блинкена в Украину. Ведь после разговора с Блинкеном президент Владимир Зеленский отметил, что позиция Вашингтона и Киева совпадает.
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Позиция США по "Северному потоку-2" – понятна
У меня вопрос, в чем же у нас совпадение? В том, что не надо применять санкции, или в том, что "Северный поток-2" для нас является угрозой и, прежде всего, – угрозой для безопасности существования Украины?
– пояснила Зеркаль.
С 1 июня ЕС должен был пересматривать ставки на импорт из США
Экс-глава НАК "Нафтогаз Украины" считает, что позиция США по "Северному потоку-2" – уместна и очень своевременна. Ведь с 1 июня Евросоюз должен был пересматривать тарифные ставки на импорт из США. Еще во время каденции Дональда Трампа между Вашингтоном и Брюсселем была холодная тарифная война, в которой именно вопрос трубопровода был одной из ставок.
С 1 июня эти таможенные ставки должны были удвоиться. Сейчас все поставлено на паузу, так же как поставлен на паузу вопрос введения санкций по отношению к консорциуму Nord stream-2 AG,
– добавила Зеркаль.
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Что известно об отмене санкций США в отношении "Северного потока-2"?
Вашингтон приостановил санкции против оператора Nord Stream 2 AG. Верховная Рада проголосовала за проект постановления обращения к Конгрессу США. Украинские парламентарии призвали ввести карательные ограничения против участников проекта. 22 мая США включили в список санкций ряд российских судов и компании, связанные с "Северным потоком-2".