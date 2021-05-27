Зеркаль отметила, что для нее непонятным остается эпизод относительно визита госсекретаря Энтони Блинкена в Украину. Ведь после разговора с Блинкеном президент Владимир Зеленский отметил, что позиция Вашингтона и Киева совпадает.

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Позиция США по "Северному потоку-2" – понятна

У меня вопрос, в чем же у нас совпадение? В том, что не надо применять санкции, или в том, что "Северный поток-2" для нас является угрозой и, прежде всего, – угрозой для безопасности существования Украины?

– пояснила Зеркаль.

С 1 июня ЕС должен был пересматривать ставки на импорт из США

Экс-глава НАК "Нафтогаз Украины" считает, что позиция США по "Северному потоку-2" – уместна и очень своевременна. Ведь с 1 июня Евросоюз должен был пересматривать тарифные ставки на импорт из США. Еще во время каденции Дональда Трампа между Вашингтоном и Брюсселем была холодная тарифная война, в которой именно вопрос трубопровода был одной из ставок.

С 1 июня эти таможенные ставки должны были удвоиться. Сейчас все поставлено на паузу, так же как поставлен на паузу вопрос введения санкций по отношению к консорциуму Nord stream-2 AG,

– добавила Зеркаль.

Обратите внимание! Лана Зеркаль в 2014 – 2019 годах была заместителем министра иностранных дел Украины. С января 2020-го по май 2021-го работала советницей председателя правления "Нафтогаза Украины", отвечала за направление международных отношений.

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