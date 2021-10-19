Все из-за России: Румыния призывает ЕС помочь Молдове справиться с газовым кризисом

Румыния обвинила Россию в энергетическом кризисе в Молдове. Дело в том, что Кремль резко изменил условия и стоимость поставок газа в страну.

Чтобы побороть энергетический кризис в Молдове, Румыния предложила включить в повестку дня Совета по иностранным делам эту тему.

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Министр иностранных дел Румынии Богдан Ауреску попросил европейские институты поддержать технической и финансовой помощью решение кризиса в Молдове. Он назвал газовый кризис "критическим моментом для молдавских властей".

Сразу 5 из 6 восточных партнеров имеют затяжные конфликты на своей территории, и Румыния предложила включить в повестку дня Совета по иностранным делам эту тему,

– сказал Ауреску.

При чем тут Россия

30 сентября истек действующий договор Молдовы с российской компанией "Газпром" на поставку голубого топлива. Сейчас переговоры о продлении договора затянулись и стороны не пришли к общему решению.

До подписания нового договора о поставках газа с "Газпромом" в октябре Молдова импортирует газ по цене 790 долларов за тысячу кубических метров. Однако газа не хватает, поскольку договор на октябрь предусматривает поставку только 65% необходимого Молдове объема газа.

Правительство Молдовы уже объявило режим повышенной готовности (аlert status) в области энергетики. 15 октября компания "Молдова-газ" обратилась к населению и экономическим агентам с просьбой экономить газ, чтобы смягчить последствия нынешнего кризиса.

Для того, чтобы сэкономить газ, ряд предприятий энергетического комплекса, в частности ТЭЦ, частично перешли на мазут или уголь. Вице-премьер Молдовы назвал сложившуюся в стране ситуацию беспрецедентным энергетическим кризисом и заверил, что правительство делает все возможное для смягчения шока, который испытывает население из-за небывало высоких цен на газ.