Цена октябрьского фьючерса по индексу голландского TTF уже составляет 57,25 евро за мегаватт-час.

Ранее Цена на газ в Европе и дальше бьет новые рекорды

Как росла цена

Когда 9 сентября открылись торги, цена еще составляла 679 долларов за 1 тысячу кубометров. В течение дня она дотянула до 669,4 доллара. Потом начала резко расти и побила очередной рекорд.

Почему цены растут

Дело в том, что в хранилищах есть низкие запасы газа из-за холодной зимы. Кроме того, наблюдают слабые темпы закачки, которые вызваны дефицитом предложения. Поэтому и растут цены.

Агрессивные действия "Газпрома"

Бывший исполняющий обязанности министра экономики Павел Кухта отмечал, что основным драйвером цен на газ в Европе являются не объективные экономические факторы, а агрессивные действия "Газпрома". Он объяснял это тем, что цены на другое сырье за последние недели не менялись.

Эксперт считает, что Россия пытается перед отопительным сезоном "поставить всю Европу в "стойло".

Поэтому Кухта предполагает, что может быть значительное повышение тарифов.