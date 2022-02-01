Цена газа в Европе

1 февраля 2022 года ближайший (мартовской) фьючерс на TTF на бирже ICE Futures снизился до 898 долларов за тысячу кубометров .

В январе 2022 года средняя стоимость контракта "на день вперед" на хабе TTF составила 976 долларов, в декабре 2021 года – 1 310 долларов за тысячу кубометров.

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Напомним! Цена ближайшего (январского) фьючерса на TTF на бирже ICE Futures после обеда (около 14 часов) 21 декабря 2021 достигла 2 035 долларов за тысячу кубометров газа. Это стало самой высокой ценой за всю историю. Больше об этом, читайте здесь.

Почему цена снизилась

Из-за того, что "Газпром" увеличил прокачку российского газа через украинский коридор , цена снизилась. Номинация на прокачку газа через Украину 1 февраля повысилась до 1 07,7 миллиона кубометров газа. Следует отметить, что это близко к величине бронирования по долгосрочному контракту – 109 миллионов кубометров газа.

Транзит российского газа через Украину в январе

В январе транзит "Газпрома" через Украину составил в среднем 54 миллиона кубометров газа в сутки, что вдвое меньше, чем предусмотрено долгосрочным контрактом.

За этот период минимум было 43 миллиона кубометров газа.

Максимально – 74 миллиона кубометров газа.

Приоритетность загрузки газовых потоков "Газпромом"

"Газпром" приоритетно загружает "Северный поток" – 170 миллионов кубометров в сутки.

Дальше загрузка украинского газотранспортного коридора – по долгосрочному контракту забронировано 109 миллионов кубометров в сутки.

Газопроводу "Ямал-Европа" в этом отношении остается замыкающая или балансирующая роль.

Газопровод "Ямал-Европа"

Реверсный поток по газопроводу "Ямал-Европа" 1 февраля 2022 года упал почти в шесть раз до понедельника, 31 января 2022 года.

"Газпром" не прокачивает газ "Ямалом-Европой" с 21 декабря 2021 года. Однако с учетом уже полной загрузки украинского коридора очередь может дойти и до использования мощностей этого газопровода.