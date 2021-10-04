Полученные средства "Нафтогаз" потратит на дополнительную закупку газа для отопительного сезона. В украинских хранилищах не хватает 4 миллиарда кубометров голубого топлива.

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Средств на газ может и не хватить

Сейчас цена на газ в Европе уже превышает отметку 1 100 долларов за тысячу кубометров газа. Это связано с российской спекуляцией и опустошением европейских газохранилищ. В пересчете на гривны, стоимость голубого топлива составляет почти 30 000 гривен.

Для успешного отопительного сезона Украине нужны 19 миллиардов кубометров газа, однако в хранилищах есть только 15. То есть, несмотря на стремительное повышение стоимости, "Нафтогаз" должен закупить еще 4 миллиарда кубометров топлива.

С учетом нынешней ситуации на газовом рынке, для закупки необходимого объема голубого топлива нужно минимум 120 миллиардов гривен. Однако котировки могут сократиться в несколько раз из-за спекулятивной цены на газ сейчас. Несмотря на то, "Нафтогазу" таки придется потратить несколько десятков миллиардов гривен.

Оператор ГТС не радуется такому решению

У Оператора ГТС подтвердили то, что они должны выплатить 48 миллиардов гривен "Нафтогазу" до конца 2021 года. Однако ранее планировали разделить эту сумму на 5 выплаты – по 9,6 миллиарда ежегодно.

Перед Оператором ГТС встает серьезная проблема, ведь для того, чтобы выплатить компенсацию, не хватает 18 миллиардов гривен, при условии, что все 30 миллиардов прибыли пойдут на компенсацию. Вероятнее всего, компании придется брать кредиты, чтобы погасить задолженность. Однако представители Оператора ГТС не понимают, как можно оставить компанию без денег, несмотря на то, что та должна обеспечивать бесперебойное газоснабжение, а это значит, что для ремонта средства необходимы.

Обратите внимание! Кроме роста стоимости голубого топлива, испытанием для Украины стало соглашение Венгрии с "Газпромом" о транзите через "Турецкий поток". Это стало причиной прекращения виртуального реверсного транзита голубого топлива в Украину с венгерского рынка. Теперь Оператору ГТС приходится переориентироваться на словацкий, румынский и польский рынки.