Все банки России должны быть отключены от SWIFT, – Кулеба

Международные партнеры Украины приняли решение об отключении российских банков от системы международных платежей SWIFT. Речь идет о 7 значимых для финансовой устойчивости России банках.

Об их отключении в ближайшие дни сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

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Без преувеличения мы зубами выгрызали каждый из этих банков. SWIFT, скажу вам честно, был тяжелейшей санкцией, за которую нам пришлось бороться. Но мы преодолели психологический барьер партнеров, разрушили эту стену нежелания, и первый шаг сделан,

– сказал министр.

Однако, по словам Кулебы, этого недостаточно. Все банки России должны быть отключены от системы SWIFT, иначе те деньги, которые будут проводиться через все еще подключенные банки, будут окроплены кровью украинских невинных граждан, женщин и детей, погибших под ударами российской агрессии.

"И каждый в Европейском Союзе, за океаном, кто будет сопротивляться этому, настаивать, что какой-то банк еще нужно оставить подключенным, должен осознавать, что он будет осуществлять через эти банки торговлю на украинской крови", – заверил Кулеба.

Министр поблагодарил партнеров за большую поддержку. Но подчеркнул, что есть принципиальные вещи, по которым нет уступок.

Что такое SWIFT SWIFT – это международная межбанковская система передачи информации и осуществления платежей. Ее используют свыше 11 000 финансовых учреждений в более чем 200 странах и территориях для отправки безопасных платежных поручений. Пользователями SWIFT в России являются более 300 ведущих банков и организаций.

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