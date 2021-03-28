В Украине хотят взяться за нелегальные заправки и проверить каждую АЗС. Для этого власти будут тесно сотрудничать с владельцами заправок.

Такую идею высказал Министр развития общин и территорий Алексей Чернышев. Он встретился с руководством "Нефтегазовой ассоциации Украины" и с представителями сетей заправок.

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На встрече обсудили результаты отработки проблемы незаконной торговли горючим и детенизации рынка. Чернышев отметил: все АЗС необходимо проверить.

В результате совместной работы должна быть прекращена деятельность всех нелегальных автозаправочных станций. Все автозаправочные станции в Украине пройдут проверку,

– отметил Алексей Чернышев.

Представители Ассоциации отметили, что выступают за честную конкуренцию. В каждой из областей сейчас работают межведомственные группы, работа которых направлена ​​на прекращение нелегального оборота горючего.

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