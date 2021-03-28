Все АЗС в Украине пройдут проверку
В Украине хотят взяться за нелегальные заправки и проверить каждую АЗС. Для этого власти будут тесно сотрудничать с владельцами заправок.
Источник:Министерство развития общин и территорий
Такую идею высказал Министр развития общин и территорий Алексей Чернышев. Он встретился с руководством "Нефтегазовой ассоциации Украины" и с представителями сетей заправок.
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На встрече обсудили результаты отработки проблемы незаконной торговли горючим и детенизации рынка. Чернышев отметил: все АЗС необходимо проверить.
В результате совместной работы должна быть прекращена деятельность всех нелегальных автозаправочных станций. Все автозаправочные станции в Украине пройдут проверку,
– отметил Алексей Чернышев.
Представители Ассоциации отметили, что выступают за честную конкуренцию. В каждой из областей сейчас работают межведомственные группы, работа которых направлена на прекращение нелегального оборота горючего.
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