В правительстве заявили, что это ответ на необоснованный рост цен на топливо в розничных сетях. Кабмин уверяет, что выступает за прозрачную конкуренцию на рынке, однако должен защищать потребителей, страдающих от карантина.
Важно Правительство ввело государственное регулирование цен на горючее: бизнес против
Регулирование ввели для прозрачных цен
Министр экономики Игорь Петрашко заявил, что предельный размер торговой надбавки сделает невозможным манипуляцию ценами, стабилизирует рынок розничной торговли горючим и введет прозрачный механизм ценообразования.
Заметим, предельная торговая надбавка начисляется к средней стоимости горючего, которая будет определяться на основании данных международного информационного агентства Platts CIF NWE за предыдущую декаду с учетом акциза и налога на добавленную стоимость.
Государственное регулирование цен на горючее: что нужно знать
- Кабмина 14 мая принял постановление, которым ввел предельные торговые наценки на топливо, пока действует карантин. Поэтому продавцы топлива должны учитывать эту надбавку при установлении розничной цены на топливо.
- Постановление будет действовать с 15 мая.
- АЗС должны устанавливать надбавку к средней цене горючего: не более 7 гривен за литр дизельного топлива, не более 5 гривен за литр бензина.
- Информацию о средней стоимости 1 литра дизельного топлива и бензинов будут сообщать на официальном сайте Минэкономики ежемесячно до 3, 13 и 23 числа.
- Бизнес выступил против такого решения правительства. Заявили, что инициатива Кабмина будет способствовать тенизации рынка.