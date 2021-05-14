В правительстве заявили, что это ответ на необоснованный рост цен на топливо в розничных сетях. Кабмин уверяет, что выступает за прозрачную конкуренцию на рынке, однако должен защищать потребителей, страдающих от карантина.

Важно Правительство ввело государственное регулирование цен на горючее: бизнес против

Регулирование ввели для прозрачных цен

Министр экономики Игорь Петрашко заявил, что предельный размер торговой надбавки сделает невозможным манипуляцию ценами, стабилизирует рынок розничной торговли горючим и введет прозрачный механизм ценообразования.

Заметим, предельная торговая надбавка начисляется к средней стоимости горючего, которая будет определяться на основании данных международного информационного агентства Platts CIF NWE за предыдущую декаду с учетом акциза и налога на добавленную стоимость.

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