Рост цены начался утром 16 ноября. Это случилось в день, когда немецкий регулятор BNetzA 16 ноября приостановил сертификацию Nord Stream 2 AG.
Заметьте Германия приостановила сертификацию российского "Северного потока-2"
Цена на газ в Европе снова выросла
Согласно данным Лондонской биржи ICE, во вторник, 16 ноября цена на газ превысила отметку в 1100 долларов за тысячу кубометров.
По данным торгов, стоимость декабрьского фьючерса на TTF выросла на 17,68% – до 93,59 евро за мегаватт-час. То есть цена составляла 1108 долларов за тысячу кубометров.
Кстати, 1 октября цена на газ на рынке составляла 1 199,44 доллара за тысячу кубометров. 4 октября 2021 года цена газа на хабе TTF в Нидерландах превысила 1,2 тысячи долларов за тысячу кубометров.
Перед тем, 28 сентября цена газа в Европе впервые в истории достигла более 1000 долларов за тысячу кубометров. Это произошло после нового увеличения цен в Азии.
Последние новости о ситуации с газом в мире
- 16 ноября в Германии приостановили процесс сертификации российского газопровода "Северный поток-2".
- Федеральное сетевое агентство пришло к выводу, что Nord Stream 2 AG может быть сертифицирован лишь тогда, если проведет реорганизацию в соответствии с немецким законодательством. Дело в том, что штаб-квартира оператора расположена в Швейцарии. Поэтому для управления частью, расположенной на немецкой территории, оператор решил учредить дочернюю компанию.
- Германия заявила – процедура сертификации будет приостановлена до тех пор, пока основные активы и человеческие ресурсы не будут переданы дочерней компании.
- Кстати, 14 ноября Великобритания призвала Евросоюз бойкотировать "Северный поток-2". Глава МИД страны заявила, что "СП-2" может подорвать европейскую безопасность, дав возможность России усилить контроль над теми странами, которые полагаются на ее газ".