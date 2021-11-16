Рост цены начался утром 16 ноября. Это случилось в день, когда немецкий регулятор BNetzA 16 ноября приостановил сертификацию Nord Stream 2 AG.

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Цена на газ в Европе снова выросла

Согласно данным Лондонской биржи ICE, во вторник, 16 ноября цена на газ превысила отметку в 1100 долларов за тысячу кубометров.

По данным торгов, стоимость декабрьского фьючерса на TTF выросла на 17,68% – до 93,59 евро за мегаватт-час. То есть цена составляла 1108 долларов за тысячу кубометров.

Кстати, 1 октября цена на газ на рынке составляла 1 199,44 доллара за тысячу кубометров. 4 октября 2021 года цена газа на хабе TTF в Нидерландах превысила 1,2 тысячи долларов за тысячу кубометров.

Перед тем, 28 сентября цена газа в Европе впервые в истории достигла более 1000 долларов за тысячу кубометров. Это произошло после нового увеличения цен в Азии.

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