Транспорт газа из Венгрии в Украину

Директор "Оператора газотранспортной системы Украины" Сергей Макогон рассказал, что благодаря проведенным техническим мероприятиям система ГТС смогла транспортировать газ в обоих направлениях.

Читайте Венгрия предложила Украине мощности для импорта газа

Венгерское направление стало вторым после Словакии гарантированным маршрутом поставки газа в Украину даже в случае отсутствия транзита,

– поделился он.

Также Макогон добавил, что открытие этого направления создало возможность для трейдеров организовывать поставки в Украину сжиженного газа LNG из терминала в Хорватии.

Напомним! Соглашение между ОГТСУ и FGSZ позволяет физически транспортировать до 8 миллионов кубометров природного газа в сутки (2,9 миллиарда кубометров в год) из Венгрии в Украину. Вместе с имеющимися 27 миллионами кубометров суточных мощностей из Словакии это увеличивает общий объем гарантированных возможностей для импорта газа в Украину до 35 миллионов кубометров в сутки.