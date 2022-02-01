Транспорт газа из Венгрии в Украину
Директор "Оператора газотранспортной системы Украины" Сергей Макогон рассказал, что благодаря проведенным техническим мероприятиям система ГТС смогла транспортировать газ в обоих направлениях.
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Венгерское направление стало вторым после Словакии гарантированным маршрутом поставки газа в Украину даже в случае отсутствия транзита,
– поделился он.
Также Макогон добавил, что открытие этого направления создало возможность для трейдеров организовывать поставки в Украину сжиженного газа LNG из терминала в Хорватии.
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