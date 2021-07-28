Впервые в истории: средняя зарплата украинцев превысила 500 долларов

По состоянию на июнь 2021 года средняя зарплата украинцев впервые в истории составляла более 500 долларов. Самые высокие зарплаты насчитывали в Киеве. Меньше всего денег получили жители Кировоградщины.

В июне 2021 года средняя зарплата украинца, который работает на предприятии или в определенном учреждении или организации, составила 14 313 гривен. По сравнению с маем показатель вырос на 814 гривен.

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Между тем средний курс в Украине в июне составил 27,24 гривны за доллар. Итак, средняя зарплата украинцев составляла 525 долларов.

Самые высокие зарплаты насчитывали в Киеве – 20 455 гривен. Самые низкие – на Кировоградщине – 11 497 гривен.

Как растут долги украинцев

В течение первого полугодия 2021 года в Едином реестре должников (ЕРБ) появилось более 700 тысяч новых долгов. В целом их количество выросло на 15%.

По данным платформы для работы с открытыми данными Опендатабот, активно растут долги по кредитам.

По состоянию на июль 2021 года общее количество долгов составляет 5,85 миллиона.