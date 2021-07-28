В июне 2021 года средняя зарплата украинца, который работает на предприятии или в определенном учреждении или организации, составила 14 313 гривен. По сравнению с маем показатель вырос на 814 гривен.

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Между тем средний курс в Украине в июне составил 27,24 гривны за доллар. Итак, средняя зарплата украинцев составляла 525 долларов.

Самые высокие зарплаты насчитывали в Киеве – 20 455 гривен. Самые низкие – на Кировоградщине – 11 497 гривен.

Примите во внимание! По состоянию на 2021 год каждый 5 украинец работает неофициально. В то же время статистика показывает положительные результаты: теневая занятость сокращается.

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