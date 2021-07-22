Впервые в истории: госдолг в еврозоне превысил 100% ВВП

Соотношение государственного долга к ВВП в еврозоне впервые превысило 100%, согласно аналитике за I квартал 2021 года. В частности, в еврозоне он составил 100,5%, а в странах ЕС – 92,9%.

Почему соотношение возросло

Согласно аналитике Евростата, на госдолг повлияли следующие факторы:

меры политики по смягчению экономических и социальных последствий воздействия пандемии коронавируса;

меры по восстановлению, которые продолжали проявляться в увеличении финансирования.

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Наибольшее соотношение госдолга к ВВП на конец I квартала 2021 было зафиксировано в:

Греции – 209,3%,

Италии – 160,0%,

Португалии – 137,2%,

Кипре – 125,7%,

Испании – 125,2%,

Бельгии – 118,6%,

Франции – 118,0%.

Низкое соотношение госдолга к ВВП на конец I квартала было зафиксировано в:

Эстонии – 18,5%,

Болгарии – 25,1%,

Люксембурге – 28,1%.

Соотношение государственного долга к ВВП на конец I квартала 2021 года, в процентах / Инфографика Евростата

Разница между странами ЕС и еврозоны

В еврозону входят такие 19 стран: Бельгия, Германия, Эстония, Ирландия, Греция, Испания, Франция, Италия, Кипр, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Австрия, Португалия, Словения, Словакия и Финляндия.

Бельгия, Германия, Эстония, Ирландия, Греция, Испания, Франция, Италия, Кипр, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Австрия, Португалия, Словения, Словакия и Финляндия. В Европейский союз входят 27 стран: Бельгия, Болгария, Чехия, Дания, Германия, Эстония, Ирландия, Греция, Испания, Франция, Хорватия, Италия, Кипр, Латвия, Литва, Люксембург, Венгрия, Мальта, Нидерланды, Австрия, Польша, Португалия Румыния, Словения, Словакия, Финляндия и Швеция.

Напомним, что с началом пандемии коронавируса 2020 году страна ЕС фактически отказались выполнять требования фискальной дисциплины, резко нарастив государственные расходы.