Почему соотношение возросло

Согласно аналитике Евростата, на госдолг повлияли следующие факторы:

меры политики по смягчению экономических и социальных последствий воздействия пандемии коронавируса;

меры по восстановлению, которые продолжали проявляться в увеличении финансирования.

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Наибольшее соотношение госдолга к ВВП на конец I квартала 2021 было зафиксировано в:

Греции – 209,3%,

Италии – 160,0%,

– Португалии – 137,2%,

– Кипре – 125,7%,

– Испании – 125,2%,

– Бельгии – 118,6%,

– Франции – 118,0%.

Низкое соотношение госдолга к ВВП на конец I квартала было зафиксировано в:

Эстонии – 18,5%,

– Болгарии – 25,1%,

– Люксембурге – 28,1%.

Соотношение государственного долга к ВВП на конец I квартала 2021 года, в процентах / Инфографика Евростата

Напомним, что 2020 года, доля госдолга Украины выросла на 12,5% по сравнению с 2019 годом. Поскольку на конец 2020 года госдолг составляет 56,8%, а в 2019 году показатель составлял 44,3%. До 2021 года Украине необходимо выплатить 368,4 миллиарда гривен по внешнему и внутреннему долгу, подробнее об этом, читайте здесь.

Разница между странами ЕС и еврозоны

В еврозону входят такие 19 стран: Бельгия, Германия, Эстония, Ирландия, Греция, Испания, Франция, Италия, Кипр, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Австрия, Португалия, Словения, Словакия и Финляндия.

В Европейский союз входят 27 стран: Бельгия, Болгария, Чехия, Дания, Германия, Эстония, Ирландия, Греция, Испания, Франция, Хорватия, Италия, Кипр, Латвия, Литва, Люксембург, Венгрия, Мальта, Нидерланды, Австрия, Польша, Португалия Румыния, Словения, Словакия, Финляндия и Швеция.

Согласно Маастрихтским критериям, для вступления в еврозону государственный долг не должен превышать 60% от ВВП на конец финансового года или уверенно приближаться к этому уровню.