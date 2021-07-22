Почему соотношение возросло
Согласно аналитике Евростата, на госдолг повлияли следующие факторы:
- меры политики по смягчению экономических и социальных последствий воздействия пандемии коронавируса;
- меры по восстановлению, которые продолжали проявляться в увеличении финансирования.
Стоит прочитать ЕС может запретить платежи более чем 10 тысяч евро и анонимные криптокошельки
Наибольшее соотношение госдолга к ВВП на конец I квартала 2021 было зафиксировано в:
- Греции – 209,3%,
- Италии – 160,0%,
- Португалии – 137,2%,
- Кипре – 125,7%,
- Испании – 125,2%,
- Бельгии – 118,6%,
- Франции – 118,0%.
Низкое соотношение госдолга к ВВП на конец I квартала было зафиксировано в:
- Эстонии – 18,5%,
- Болгарии – 25,1%,
- Люксембурге – 28,1%.
Соотношение государственного долга к ВВП на конец I квартала 2021 года, в процентах / Инфографика Евростата
Разница между странами ЕС и еврозоны
- В еврозону входят такие 19 стран: Бельгия, Германия, Эстония, Ирландия, Греция, Испания, Франция, Италия, Кипр, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Австрия, Португалия, Словения, Словакия и Финляндия.
- В Европейский союз входят 27 стран: Бельгия, Болгария, Чехия, Дания, Германия, Эстония, Ирландия, Греция, Испания, Франция, Хорватия, Италия, Кипр, Латвия, Литва, Люксембург, Венгрия, Мальта, Нидерланды, Австрия, Польша, Португалия Румыния, Словения, Словакия, Финляндия и Швеция.
Напомним, что с началом пандемии коронавируса 2020 году страна ЕС фактически отказались выполнять требования фискальной дисциплины, резко нарастив государственные расходы.