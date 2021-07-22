Почему соотношение возросло

Согласно аналитике Евростата, на госдолг повлияли следующие факторы:

  • меры политики по смягчению экономических и социальных последствий воздействия пандемии коронавируса;
  • меры по восстановлению, которые продолжали проявляться в увеличении финансирования.

Стоит прочитать ЕС может запретить платежи более чем 10 тысяч евро и анонимные криптокошельки

Наибольшее соотношение госдолга к ВВП на конец I квартала 2021 было зафиксировано в:

  • Греции – 209,3%,
  • Италии 160,0%,
  • Португалии 137,2%,
  • Кипре 125,7%,
  • Испании 125,2%,
  • Бельгии 118,6%,
  • Франции 118,0%.

Низкое соотношение госдолга к ВВП на конец I квартала было зафиксировано в:

  • Эстонии 18,5%,
  • Болгарии 25,1%,
  • Люксембурге 28,1%.

Соотношение государственного долга к ВВП на конец I квартала 2021 года, в процентах / Инфографика Евростата

Разница между странами ЕС и еврозоны

  • В еврозону входят такие 19 стран: Бельгия, Германия, Эстония, Ирландия, Греция, Испания, Франция, Италия, Кипр, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Австрия, Португалия, Словения, Словакия и Финляндия.
  • В Европейский союз входят 27 стран: Бельгия, Болгария, Чехия, Дания, Германия, Эстония, Ирландия, Греция, Испания, Франция, Хорватия, Италия, Кипр, Латвия, Литва, Люксембург, Венгрия, Мальта, Нидерланды, Австрия, Польша, Португалия Румыния, Словения, Словакия, Финляндия и Швеция.

Напомним, что с началом пандемии коронавируса 2020 году страна ЕС фактически отказались выполнять требования фискальной дисциплины, резко нарастив государственные расходы.