Впервые в истории: "Донецкоблгаз" лишили лицензии
Регулятор 14 апреля лишил лицензии ПАО "Донецкоблгаз" из-за перебоев с теплом. Это впервые в истории Украины, когда лицензию забрали у действующего оператора газовых или электрических сетей.
Источник:НКРЭКУ
Такое решение регулятор НКРЭКУ принял из-за многочисленных нарушений "Донецкоблгаз", которые зафиксировали в течение последних месяцев, а также – злоупотребления при поставках природного газа.
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Что говорят в регуляторе
Председатель НКРЭКУ Валерий Тарасюк заявил, что государству не нужен лицензиат, который накапливает долги перед оператором ГТС и отключает тепло.
Действия "Донецкоблгаза" – это не просто повторное нарушение лицензионных условий, это диверсия против потребителей, против страны. Ведь в прошлом месяце это предприятие отключало от газоснабжения теплокоммунэнерго, несмотря на четкую позицию регулятора, оператора газотранспортной системы, НАК "Нафтогаз Украины" относительно недопустимости таких отключений,
– добавил Тарасюк.
О каких нарушениях говорится
- Лицензиат дважды в течение 2020 года не выполнил условия соответствующего договора по транспортировке природного газа. В частности, в части оплаты стоимости ежесуточных небалансов за газ в октябре, ноябре и декабре 2020 года.
- Это привело к тому, что задолженность ПАО "Донецкоблгаз" по состоянию на 16 марта 2021 года составила 353,9 миллиона гривен.
Лицензию "Донецкоблгаз" аннулируют с 1 августа 2021 года.
Кстати, нардеп Андрей Герус написал, ПАО "Донецкоблгаз" может принадлежать Сергею Курченко – бывшему владельцу футбольного клуба "Металлист".
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