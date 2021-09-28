Впервые в истории: цена газа в Европе превысила 1000 долларов за тысячу кубометров
Источник:"Интерфакс-Украина"
Цена газа в Европе впервые в истории превысила 1000 долларов за тысячу кубометров. Это случилось после нового увеличения цен в Азии.
В последнее время в Европе существует общий дефицит поставок газа. Рекордную цену зафиксировали на бирже 28 сентября.
К теме Рекордные цены на газ оказывают давление на предприятия Европы: кто страдает больше всех
Цена на газ в Европе достигла исторического максимума
Цена ближайшего (октябрьского – 24 канал) фьючерса на спотовый индекс TTF на газ на бирже ICE Futures утром во вторник (28 сентября – 24 канал) достигла 85,245 евро за мегаватт-час, или 1030 долларов за тысячу кубометров,
– свидетельствуют данные биржи.
Эта цена больше, чем рекордные 969 долларов за тысячу кубометров, зафиксированные 1 марта 2018 года. До сих пор это был исторический рекорд цены контракта "на день вперед" на TTF.
Кстати, цена в Европе подскочила вслед за ценами в Азии. Ведь ноябрьский фьючерс на азиатский спотовый СПГ-индекс JKM Platts накануне прибавил сразу 60 долларов – достиг 1 042 долларов за тысячу кубометров.
Предпосылки увеличения цен на газ на бирже в Европе
- Европа в условиях общего дефицита поставок газа (газопроводами и в сжиженном виде) вынуждена конкурировать за сжиженный природный газ с премиальным рынком Азии.
- Именно поэтому рекордно высокие цены на газ в Европе – это следствие роста спроса, конкуренции с Азией, а также дефицита предложения от российского "Газпрома".
- Последний является крупнейшим поставщиком Европы, что обеспечивает ориентировочно треть всего необходимого объема ресурса.