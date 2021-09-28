В последнее время в Европе существует общий дефицит поставок газа. Рекордную цену зафиксировали на бирже 28 сентября.

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Цена на газ в Европе достигла исторического максимума

Цена ближайшего (октябрьского – 24 канал) фьючерса на спотовый индекс TTF на газ на бирже ICE Futures утром во вторник (28 сентября – 24 канал) достигла 85,245 евро за мегаватт-час, или 1030 долларов за тысячу кубометров,

– свидетельствуют данные биржи.

Эта цена больше, чем рекордные 969 долларов за тысячу кубометров, зафиксированные 1 марта 2018 года. До сих пор это был исторический рекорд цены контракта "на день вперед" на TTF.

Кстати, цена в Европе подскочила вслед за ценами в Азии. Ведь ноябрьский фьючерс на азиатский спотовый СПГ-индекс JKM Platts накануне прибавил сразу 60 долларов – достиг 1 042 долларов за тысячу кубометров.

Предпосылки увеличения цен на газ на бирже в Европе