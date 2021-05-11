Об этом рассказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Он отметил, что переговоры с МВФ проводят почти каждую неделю.

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Будет ли новая программа

Шмыгаль заверил, что пока власть не начинала переговоры с МВФ о новой программе.

У нас пока продолжается действующая программа, фактически у нас впереди 2 транша. По всем законодательным вопросам – мы показали прогресс и продвинулись вперед,

– пояснил премьер-министр.

Какие вопросы интересуют МВФ

По словам Шмыгаля, ключевыми вопросами для получения транша МВФ оставались:

борьба с коррупцией;

Национальное антикоррупционное бюро;

Национальное агентство по предупреждению коррупции;

Высший совет правосудия.

Осталось еще несколько технических вопросов, как заверил премьер-министр. В частности говорится о макропоказателях на 2022 – 2023 годы и бюджетная декларация.

Также обсуждались вопросы реформы Службы безопасности Украины о передаче полномочий экономических преступлений в Бюро экономической безопасности.

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Что уже сделали в правительстве

По словам Шмыгаля закон о БЭБ уже приняли. Также в первом чтении приняли закон о реформе СБУ. Он отметил, что парламент проголосовал за закон о разблокировании большой приватизации.

Премьер-министр заверил, что законы о НАБУ и НАПК полностью удовлетворяют партнеров. Документы уже ждут рассмотрения в парламенте. Также касательно выводов Венецианской комиссии, закон о ВРП удовлетворяет требования партнеров, его будут голосовать на заседании.

Как только будут во втором чтении приняты эти законы, мы выходим на переговоры касательно текста меморандума на продолжение сотрудничества и получение транша,

– заявил он.

Как подчеркнул Шмыгаль, парламент принял закон о земельной реформе, а еще 1 уже готовят к рассмотрению. "Это тоже 2 ключевых закона для макрофина и для МВФ", – пояснил он.