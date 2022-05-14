Известно, что по итогам апреля в годовом выражении инфляция России составила 17,83%. По итогам года она может достигнуть значения 18 – 23%. Об этом сообщили в Центробанке России.

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Также за апрель в стране-агрессоре подорожало продовольствие на 2,87%. Однако удивительно, но овощи и фрукты даже подешевели на 0,35%.

Сильнее всего в России подорожал сахар – на 67%.

Где еще выросла инфляция

Кроме того, инфляцию понесла и Германия. В которой она поднялась до максимума за последние 40 лет из-за роста цен на нефть и газ.

По данным Статистического управления, последний раз такой же высокий уровень инфляции был зафиксирован в Германии осенью 1981 года в результате первой войны в Персидском заливе.

Ссылаясь на влияние цен на энергоносители, правительство Германии прогнозирует уровень инфляции в 6,1% – в 2022 году и 2,8% – в следующем 2023 году.

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