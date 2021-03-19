Возобновит ли правительство выплаты ФОПам во время новых карантинных ограничений
Министр Игорь Петрашко во время Всеукраинского форума "Украина 30" отметил при каких условиях Кабмин возобновит помощь ФОПам. На что рассчитывать украинцам, читайте на Экономика 24.
Источник:Укринформ
Ждать ли выплаты ФОПам
Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко заявил на форуме, что в Украине есть инструменты и программы, которые были наработаны в прошлом году, они могут и будут применены в случае, если расширение ограничений будет продолжаться.
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Петрашко также отметил, что если будет введен новый формат карантина, то правительство будет на него реагировать. Поскольку, у него есть наработанные инструменты и программы.
Все программы, которые были наработаны в прошлом году, могут и будут применены в случае, если расширение ограничений будет продолжаться,
– заявил Петрашко.
Будет ли жесткий карантин по мнению Петрашко
Министр отметил, что сейчас происходит рост заболеваемости и страны Европы активно вводят карантинные ограничения. Однако, в Украине большинство областей работают нормально и введены лишь отдельные карантинные зоны.
Какие программы уже действуют в Украине
Петрашко напомнил, что в Украине действует не только программа 8 тысяч гривен, которая действовала еще в прошлом 2019 году и была создана для поддержки и по временному безработице и возврату ЕСВ для предпринимателей. Благодаря программе 400 украинцев получили государственную поддержку.
Сейчас у нас уже есть некоторые программы, которые действуют на постоянной основе,
– акцентирует Петрашко.
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