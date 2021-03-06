В Минфине прокомментировали возможность дефолта в Украине
Министерство финансов Украины не рассматривает возможность объявления дефолта. Министр Сергей Марченко убежден, что сейчас для этого нет экономических предпосылок.
Источник:"Свобода слова Савика Шустера"
Министр финансов подчеркнул, что в ГОСУДАРСТВЕННОМ бюджете на 2021 заложены деньги, Которые Украина должна Получить от МВФ. Поэтому вариантов обойтись без кредитных денег пока не рассматривают.
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Нам бы хотелось, чтоб этот транш был еще в прошлом году. Нам важно быть в программе. У нас есть диалог, мы постоянно общаемся - это нормально. Получим транш в апреле - мае, прекрасно,
- Отметил Сергей Марченко.
Он также подчеркнул, что будет гораздо хуже, если Международный валютный фонд несколько позже предоставит Украине средства. Впрочем, возможность дефолта министр отвергает.
"Вопрос дефолта я уже слышу почти год. Дефолта не будет. Ведь дефолт - это прежде всего политическое решение, а потом уже экономическое. Экономических оснований для дефолта я не вижу", - заверил глава Минфина.
Что такое дефолт?
Это состояние в кредитных отношениях, когда заемщик НЕ выплачивает свои кредитные обязательства. Фактически это - банкротство на общегосударственного уровне.
Тема дефолта в Украине : коротко
- В возможности объявления дефолта активно начали говорит после смены власти в Украине в 2019 году. Тогда такую идею подкинула олигарх Игорь Коломойский.
- Бизнесмена в то время активно связывалы с представителями новой власти, поэтому политические оппоненты воспринималы его заявления как "планы властной команды".
- Сам Игорь Коломойский тогда убеждал, что это поможет Украине избавиться внешних долгов. Мол, после объявления дефолта кредиторы простили долги Аргентине.
- Зато во власти эту идею отвергал. Тогда, как и сейчас, говорили о том, что никаких экономических предпосылок для дефолта в Украине имеется.
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