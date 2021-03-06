Министерство финансов Украины не рассматривает возможность объявления дефолта. Министр Сергей Марченко убежден, что сейчас для этого нет экономических предпосылок.

Министр финансов подчеркнул, что в ГОСУДАРСТВЕННОМ бюджете на 2021 заложены деньги, Которые Украина должна Получить от МВФ. Поэтому вариантов обойтись без кредитных денег пока не рассматривают.

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Нам бы хотелось, чтоб этот транш был еще в прошлом году. Нам важно быть в программе. У нас есть диалог, мы постоянно общаемся - это нормально. Получим транш в апреле - мае, прекрасно,

- Отметил Сергей Марченко.

Он также подчеркнул, что будет гораздо хуже, если Международный валютный фонд несколько позже предоставит Украине средства. Впрочем, возможность дефолта министр отвергает.

"Вопрос дефолта я уже слышу почти год. Дефолта не будет. Ведь дефолт - это прежде всего политическое решение, а потом уже экономическое. Экономических оснований для дефолта я не вижу", - заверил глава Минфина.

Что такое дефолт?

Это состояние в кредитных отношениях, когда заемщик НЕ выплачивает свои кредитные обязательства. Фактически это - банкротство на общегосударственного уровне.

Тема дефолта в Украине : коротко

В возможности объявления дефолта активно начали говорит после смены власти в Украине в 2019 году. Тогда такую ​​идею подкинула олигарх Игорь Коломойский.

Бизнесмена в то время активно связывалы с представителями новой власти, поэтому политические оппоненты воспринималы его заявления как "планы властной команды".

Сам Игорь Коломойский тогда убеждал, что это поможет Украине избавиться внешних долгов. Мол, после объявления дефолта кредиторы простили долги Аргентине.

Зато во власти эту идею отвергал. Тогда, как и сейчас, говорили о том, что никаких экономических предпосылок для дефолта в Украине имеется.