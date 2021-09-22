Восстановление мировой экономики после COVID-19: в каких странах оно быстрее и почему

В Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) рассказали, что неравномерное распределения вакцин в мире мешает экономическому восстановлению стран после COVID-19. В каких странах оно происходит быстрее, рассказываем далее.

Восстановление мировой экономики

Согласно заявлению ОЭСР, восстановление экономики после пандемии COVID-19 начинает набирать обороты. Однако оно приносит больше пользы богаче странам, чем тем, где экономика только развивается.

Интересно Как будет расти экономика разных стран в 2021 году: обновленный прогноз МВФ

Отмечается, что страны, которые достигли больших успехов в вакцинации своего населения – восстанавливают собственную экономику гораздо быстрее, чем те, кто все еще имеют низкие показатели прививки.

Глобальный шок, который подтолкнул мир к худшей рецессии за столетие – проходит, и теперь мы прогнозируем, что восстановление вернет рост (экономики – 24 канал) к его докризисной тенденции,

– рассказал главный экономист ОЭСР Лоуренс Бун.

Потери мировой экономики: показательные суммы С 2022 по 2025 год в странах, где к середине 2022 года будет вакцинировано менее 60% населения – совокупное снижение ВВП может составить 2,3 триллиона долларов, согласно с расчетами аналитического подразделения Economist Intelligence Unit (EIU). Также аналитики EIU считают, что если через новый штамп дельта вакцинация не окажется тем чудодейственным средством, на который надеялись правительства многих стран, то политическим лидерам необходимо будет переосмыслить свою стратегию COVID-19, чтобы адаптировать ее на долгосрочную перспективу. Подробнее Безумные потери мировой экономики из-за медленной вакцинации: о каких суммах идет речь Напомним, что Китай в период пандемии удалось в четыре раза нарастить экспорт средств индивидуальной защиты (с 2019 по 2022 годы). В 2020 году он вырос до 88,1 миллиарда долларов, подробнее об этом, Напомним, что Китай в период пандемии удалось в четыре раза нарастить экспорт средств индивидуальной защиты (с 2019 по 2022 годы). В 2020 году он вырос до 88,1 миллиарда долларов, подробнее об этом, читайте здесь

Согласно прогнозу МВФ мировая экономика в 2021 году вырастет на уровне 6%, а в 2022 году следует ожидать роста на 4,9%.