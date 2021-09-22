Восстановление мировой экономики

Согласно заявлению ОЭСР, восстановление экономики после пандемии COVID-19 начинает набирать обороты. Однако оно приносит больше пользы богаче странам, чем тем, где экономика только развивается.

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Отмечается, что страны, которые достигли больших успехов в вакцинации своего населения – восстанавливают собственную экономику гораздо быстрее, чем те, кто все еще имеют низкие показатели прививки.

Глобальный шок, который подтолкнул мир к худшей рецессии за столетие – проходит, и теперь мы прогнозируем, что восстановление вернет рост (экономики – 24 канал) к его докризисной тенденции,

– рассказал главный экономист ОЭСР Лоуренс Бун.

Согласно прогнозу МВФ мировая экономика в 2021 году вырастет на уровне 6%, а в 2022 году следует ожидать роста на 4,9%.