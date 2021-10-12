Несмотря на это, ВВП Украины будет расти медленнее, чем в целом в мире. В частности, прогноз МВФ на 2021 год – 5,9%.

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В Международном валютном фонде ожидают, что украинская экономика вырастет в 2022 году на 3,6%.

Однако в целом в этот период ВВП государства будет расти медленнее, чем в среднем по миру – на 4,9%.

Справка. В 2020 году падение ВВП Украины было глубже, чем сокращение мировой экономики. По данным МВФ – на 3,1%.

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