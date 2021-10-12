Несмотря на это, ВВП Украины будет расти медленнее, чем в целом в мире. В частности, прогноз МВФ на 2021 год – 5,9%.
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В Международном валютном фонде ожидают, что украинская экономика вырастет в 2022 году на 3,6%.
Однако в целом в этот период ВВП государства будет расти медленнее, чем в среднем по миру – на 4,9%.
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ВВП Украины: последние новости
- Во Всемирном банке сохранили прогноз роста валового внутреннего продукта Украины в 2021 году на уровне 3,8%.
- По данным Госстата, реальный ВВП Украины увеличился во II квартале на 5,4% относительно II квартала прошлого года. Однако по сравнению с I кварталом 2021 года он сократился.
- Минэкономики в апреле прогнозировало рост ВВП в 2021 году на уровне 4,1%. Там заявляли, что в 2022 году этот показатель составит 3,7%.