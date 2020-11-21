Доллар США может упасть на 20% уже в 2021 году. Финансовые аналитики считают, что это произойдет из-за появления вакцины против COVID-19, и как следствие – из-за восстановления мировой экономики.

Доллар упадет на 20%

Аналитики с Уолл-стрит прогнозируют падение курса доллара в 2021 году, поскольку в мировую экономику вернется уверенность. Об этом пишет Financial Times .

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Доллар пользуется спросом, когда экономика в стрессе. Это отражает его традиционное значение для инвесторов и вкладчиков. Однако ситуацию существенно изменить может появление вакцины против COVID-19:

После появления вакцины, говорят специалисты, доллар пойдет по пути, которым уже шел от начала до середины 2000-х годов. То есть, его курс может упасть на 20 процентов уже в 2021 году.

Представитель Goldman Sachs Зак Пандл предположил, что доллар ослабнет, даже если экономика США будет набирать обороты:

Мол, инвесторы будут искать лучшую прибыль за пределами США, а значит – выйдут из "безопасных убежищ", где прятались в течение пандемии.

Заметим, падение курса доллара на 20% было бы самым большим с 2001 года. Тогда американская валюта потеряла в цене 33%, но это тянулось несколько лет – вплоть до мирового финансового кризиса в 2008.

Альтернативный прогноз

Интересно, что в Bloomberg несколько иные прогнозы:

К концу 2021 доллар США упадет на 3%, а евро вообще возрастет (до 1,21 доллара против 1,18 доллара сейчас).

В Morgan Stanley также прогнозируют не более 4% падения индекса доллара.