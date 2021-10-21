Восстановление экономики Украины: НБУ ухудшил прогноз

21 октября 2021 , 14:45
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Источник:

Национальный банк Украины

Национальный банк ухудшил прогноз роста экономики Украины в текущем и следующем году, а в 2023 году оставил на прежнем уровне. Об этом рассказал глава регулятора Кирилл Шевченко.

Экономический рост Украины

Нацбанк ухудшил прогноз роста экономики с 3,8% до 3,1% в 2021 году, что обусловлено рядом факторов, в частности влиянием карантина. 

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Напомним,  что рост ВВП в январе – августе 2021 года (2,9%) было в два раза меньше, чем его падение за аналогичный период в прошлом году – 5,7%. Подробнее об этом, читайте здесь.

Как будет восстанавливаться экономика Украины в ближайшие годы

Учитывая показатели первого полугодия, высокие цены на энергоносители, а также текущее осложнение эпидемической ситуации, НБУ также ухудшил прогноз роста ВВП в 2022 году, а в 2023 году оставил неизменным. Поэтому экономика будет расти следующим образом: 

  • в 2022 году – на 3,8% (ранее ожидался рост на 4%);
  • в 2023 году ожидается рост на 4% (ранее ожидался рост также на 4%).

Другие прогнозы роста экономики Украины

  • Всемирный банк прогнозирует рост ВВП Украины в 2021 году на уровне 3,8%, в 2022 году – на 3,5%, а в 2023 году – на 3,7%.
  • Международный валютный фонд прогнозирует, что ВВП Украины в 2021 году вырастет на уровне 3,5%, в 2022 году – 3,6%, 
Автор: Дар'я Вереньова