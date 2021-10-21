Восстановление экономики Украины: НБУ ухудшил прогноз
21 октября 2021 , 14:45Читати новину українською
Источник:Национальный банк Украины
Национальный банк ухудшил прогноз роста экономики Украины в текущем и следующем году, а в 2023 году оставил на прежнем уровне. Об этом рассказал глава регулятора Кирилл Шевченко.
Экономический рост Украины
Нацбанк ухудшил прогноз роста экономики с 3,8% до 3,1% в 2021 году, что обусловлено рядом факторов, в частности влиянием карантина.
Читайте также НБУ сохранил учетную ставку на уровне 8,5%: что будет с инфляциейНапомним, что рост ВВП в январе – августе 2021 года (2,9%) было в два раза меньше, чем его падение за аналогичный период в прошлом году – 5,7%. Подробнее об этом, читайте здесь.
Как будет восстанавливаться экономика Украины в ближайшие годы
Учитывая показатели первого полугодия, высокие цены на энергоносители, а также текущее осложнение эпидемической ситуации, НБУ также ухудшил прогноз роста ВВП в 2022 году, а в 2023 году оставил неизменным. Поэтому экономика будет расти следующим образом:
- в 2022 году – на 3,8% (ранее ожидался рост на 4%);
- в 2023 году ожидается рост на 4% (ранее ожидался рост также на 4%).
Другие прогнозы роста экономики Украины
- Всемирный банк прогнозирует рост ВВП Украины в 2021 году на уровне 3,8%, в 2022 году – на 3,5%, а в 2023 году – на 3,7%.
- Международный валютный фонд прогнозирует, что ВВП Украины в 2021 году вырастет на уровне 3,5%, в 2022 году – 3,6%,