Экономический рост Украины

Нацбанк ухудшил прогноз роста экономики с 3,8% до 3,1% в 2021 году , что обусловлено рядом факторов, в частности влиянием карантина.

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Напомним, что рост ВВП в январе – августе 2021 года (2,9%) было в два раза меньше, чем его падение за аналогичный период в прошлом году – 5,7%. Подробнее об этом, читайте здесь.

Как будет восстанавливаться экономика Украины в ближайшие годы

Учитывая показатели первого полугодия, высокие цены на энергоносители, а также текущее осложнение эпидемической ситуации, НБУ также ухудшил прогноз роста ВВП в 2022 году, а в 2023 году оставил неизменным. Поэтому экономика будет расти следующим образом:

в 2022 году – на 3,8% (ранее ожидался рост на 4%);

в 2023 году ожидается рост на 4% (ранее ожидался рост также на 4%).

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