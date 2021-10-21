Экономический рост Украины

Нацбанк ухудшил прогноз роста экономики с 3,8% до 3,1% в 2021 году, что обусловлено рядом факторов, в частности влиянием карантина.

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Как будет восстанавливаться экономика Украины в ближайшие годы

Учитывая показатели первого полугодия, высокие цены на энергоносители, а также текущее осложнение эпидемической ситуации, НБУ также ухудшил прогноз роста ВВП в 2022 году, а в 2023 году оставил неизменным. Поэтому экономика будет расти следующим образом:

  • в 2022 году – на 3,8% (ранее ожидался рост на 4%);
  • в 2023 году ожидается рост на 4% (ранее ожидался рост также на 4%).

Другие прогнозы роста экономики Украины

  • Всемирный банк прогнозирует рост ВВП Украины в 2021 году на уровне 3,8%, в 2022 году – на 3,5%, а в 2023 году – на 3,7%.
  • Международный валютный фонд прогнозирует, что ВВП Украины в 2021 году вырастет на уровне 3,5%, в 2022 году – 3,6%,