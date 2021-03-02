Вопрос Украины вынесут на заседание Совета директоров МВФ весной, – Устенко
В Офисе Президента заговорили о размораживании очередного транша от Международного валютного фонда, который Украина ждала еще в 2020 году. А это – почти 3 миллиарда долларов макрофинансовой поддержки для экономики.
Источник:24 канал
Президент Владимир Зеленский внес свои законодательные инициативы в Верховную Раду относительно судебной системы. Об этом рассказал в эфире советник ОП Олег Устенко.
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Вопрос Украины вынесут на заседание весной
По его словам, когда ВР в ближайшее время проголосует, после этого можно будет говорить о том, что домашнее задание Украины (не только от МВФ), будет выполнено.
Тогда можно будет ожидать, что этой весной украинский вопрос вынесут на заседание Совета директоров МВФ,
– отметил Устенко.
Он отметил, что Украина действительно не получает деньги от Фонда. Однако она выполняет все финансовые обязательства, выплачивая все то, что должна: как на внутреннем, так и на внешнем рынках.
Технические проблемы понимают в Вашингтоне
Украина, как сказал Устенко, продолжает находиться в программе stand-by с МВФ. Часть денег получена, в то же время продолжение сотрудничества ожидается.
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"У нас возникли некоторые технические проблемы. Их понимают в Вашингтоне, центральном офисе МВФ", – сказал советник ОП.
Я бы назвал эту проблему логистического характера. Ведь мы должны двигаться по нескольким направлениям. Одно из них, которым трудно двигаться, это судебная система,
– подчеркнул Устенко.
Он отметил, что проблема Украины заключается в том, что она всегда росла медленными темпами. В государстве есть трудности с инвестициями, которые тянутся на протяжении 30 лет.
"Судебная система, которая тоже является предметом обсуждения в рамках сотрудничества с МВФ, самое главное, что нужно нам решить", – добавил Устенко.
Самое главное о соглашении МВФ и Украины
- Совет директоров МВФ 9 июня 2020 года принял решение о выделении Украине 5 миллиардов долларов по программе stand-by. Первый транш государство получило 12 июня.
- В конце 2020 года нужно было пересмотреть выполнение обязательств Украиной, но пандемия COVID-19 изменила планы.
- В феврале 2021 года в Украине работала миссия МВФ, но это не дало результатов.
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