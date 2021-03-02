В Офисе Президента заговорили о размораживании очередного транша от Международного валютного фонда, который Украина ждала еще в 2020 году. А это – почти 3 миллиарда долларов макрофинансовой поддержки для экономики.

Президент Владимир Зеленский внес свои законодательные инициативы в Верховную Раду относительно судебной системы. Об этом рассказал в эфире советник ОП Олег Устенко.

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Вопрос Украины вынесут на заседание весной

По его словам, когда ВР в ближайшее время проголосует, после этого можно будет говорить о том, что домашнее задание Украины (не только от МВФ), будет выполнено.

Тогда можно будет ожидать, что этой весной украинский вопрос вынесут на заседание Совета директоров МВФ,

– отметил Устенко.

Он отметил, что Украина действительно не получает деньги от Фонда. Однако она выполняет все финансовые обязательства, выплачивая все то, что должна: как на внутреннем, так и на внешнем рынках.

Технические проблемы понимают в Вашингтоне

Украина, как сказал Устенко, продолжает находиться в программе stand-by с МВФ. Часть денег получена, в то же время продолжение сотрудничества ожидается.

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"У нас возникли некоторые технические проблемы. Их понимают в Вашингтоне, центральном офисе МВФ", – сказал советник ОП.

Я бы назвал эту проблему логистического характера. Ведь мы должны двигаться по нескольким направлениям. Одно из них, которым трудно двигаться, это судебная система,

– подчеркнул Устенко.

Он отметил, что проблема Украины заключается в том, что она всегда росла медленными темпами. В государстве есть трудности с инвестициями, которые тянутся на протяжении 30 лет.

"Судебная система, которая тоже является предметом обсуждения в рамках сотрудничества с МВФ, самое главное, что нужно нам решить", – добавил Устенко.

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