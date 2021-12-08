Ведь соответствующий вопрос – больше о справедливости. Такое мнение в эфире авторской программы Екатерины Соляр "Перекрестный допрос" на 24 канале высказал председатель налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев.

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По его словам, совершенно справедливо, если любой бизнес при низкой цене на ресурс будет платить меньше, а при высокой цене – больше.

Вопрос ренты – это больше о вопросах справедливости, а не наполнения бюджета. Однако и наполнение бюджета также,

– отметил Гетманцев.

Сейчас, как он отметил, есть ситуация, когда добытчик платит фиксированную сумму от добытой руды. Это, мол, совершенно не отвечает интересам общества, если цена на ренту является обычной – примерно 100 долларов.

Подход изменили

Поэтому соответствующий подход изменили. Добыватель будет платить процент от цены на руду на внешних рынках. Этот индекс Platts является общеизвестным, его невозможно подделать и в отношении него нет никаких споров.

Справка. Индекс Platts – это инструмент, который используют как базу для формирования цен контрактов на физическом рынке.

"Сумма, которую будут отчислять в бюджет, будет привязываться к этому индексу. Меньший индекс – меньше, больше – больше. Это и есть справедливость, так работает во всем мире", – пояснил Гетманцев.

Напомним, что Верховная Рада приняла во втором чтении "антиахметовский" законопроект №5600. Согласно с ним, с 2022 года базой начисления ренты вместо себестоимости будет стоимость железной руды на мировом рынке. В то же время ставки будут дифференцированными.

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