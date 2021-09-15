В госбюджет-2022 заложили миллиарды гривен на развитие культуры, искусства и спорта

15 сентября 2021 , 15:45
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Источник:

24 канал

Кабмин 15 сентября представил проект государственного бюджета на 2022 год. В частности, в него заложили миллиарды гривен на развитие культуры, искусства и спорта.

Культура и искусство

В 2022 году в Украине планируют провести 7450 культурных мероприятий. Участие в них примут театры и художественные коллективы. Для этого в госбюджет-2022 заложили 2,6 миллиарда гривен.

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  • На проект Большое строительство планируют выделить 2,05 миллиарда гривен.
  • Украинское кино на развитие может получить 2 миллиарда гривен.
  • На поддержку общественного телевидения и радиовещания планируют выделить 1,9 миллиарда гривен.
  • На Большую реставрацию в проект заложили 1,8 миллиарда гривен.
  • Поддержку также окажут украинским музеям, заповедникам и издательской сфере. На это предусматривают выделить 1,7 миллиарда гривен.
  • Инновационные культурные проекты имеют шанс получить 700 миллионов гривен.
  • На развитие туристического потенциала планируют предоставить 100 миллионов гривен.

Спорт

  • На восстановление и строительство спортивных объектов в 2022 году планируют выделить 4,65 миллиарда гривен.
  • На проведение спортивных мероприятий – 3,4 миллиарда гривен.
  • Для участия сборной команды Украины в зимних Олимпийских и паралимпийских играх, а также – летних дефлимпийских играх – 1,5 миллиарда гривен.
  • На реконструкцию и ремонт 14 баз олимпийской подготовки – 1,1 миллиарда гривен.
  • На развитие спортивных движений – 384,9 миллиона гривен.
  • На проект "Активные парки – локации здоровой Украины" – 267,4 миллиона гривен.

Бюджет-2022: главное

  • Проект госбюджет-2022 правительство рассмотрело во время заседания в среду, 15 сентября.
  • По словам премьер-министра, главный бюджет страны предусматривает рост заработных плат для медицинских работников, увеличение стипендий для студентов учебных заведений и тому подобное.
  • Прогнозируют, что номинальный ВВП Украины составит 5368,7 миллиарда гривен.
  • Основными макроэкономическими параметрами анонсировали: уменьшение дефицита бюджета до 3,5%,
  • уменьшение государственного долга, рост зарплат, стабильный курс гривны.
Автор: Мар'яна Бекало