Культура и искусство

В 2022 году в Украине планируют провести 7450 культурных мероприятий. Участие в них примут театры и художественные коллективы. Для этого в госбюджет-2022 заложили 2,6 миллиарда гривен.

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На проект Большое строительство планируют выделить 2,05 миллиарда гривен.

Украинское кино на развитие может получить 2 миллиарда гривен.

На поддержку общественного телевидения и радиовещания планируют выделить 1,9 миллиарда гривен.

На Большую реставрацию в проект заложили 1,8 миллиарда гривен.

Поддержку также окажут украинским музеям, заповедникам и издательской сфере. На это предусматривают выделить 1,7 миллиарда гривен.

Инновационные культурные проекты имеют шанс получить 700 миллионов гривен.

На развитие туристического потенциала планируют предоставить 100 миллионов гривен.

Спорт

На восстановление и строительство спортивных объектов в 2022 году планируют выделить 4,65 миллиарда гривен.

На проведение спортивных мероприятий – 3,4 миллиарда гривен.

Для участия сборной команды Украины в зимних Олимпийских и паралимпийских играх, а также – летних дефлимпийских играх – 1,5 миллиарда гривен.

На реконструкцию и ремонт 14 баз олимпийской подготовки – 1,1 миллиарда гривен.

На развитие спортивных движений – 384,9 миллиона гривен.

На проект "Активные парки – локации здоровой Украины" – 267,4 миллиона гривен.

Бюджет-2022: главное