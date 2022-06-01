Об этом, выступая на заседании Комитета иностранных дел и обороны парламента Ирландии, сообщил руководителя Офиса Президента Украины Андрей Ермак, передает 24 канал. По его словам, Украина уже полных три месяца сопротивляется одной из самых многочисленных армий мира.

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Потери Украины из-за войны войны

Кремль не может его покорить. И потому взялся за разрушение. Начал уничтожать ее промышленный и экономический потенциал. Регулярные ракетные и авиаудары, артиллерийские обстрелы населенных пунктов и критических объектов инфраструктуры производятся именно с этой целью,

– сказал руководитель ОП.

Он также упомянул о масштабном и систематическом грабеже оккупированных территорий Украины, Россия вывезена уже сотни тысяч тонн украинского продовольствия.

Ермак подчеркнул, что ситуация в украинской экономике очень сложная. Из-за боевых действий из страны выехали 5 миллионов человек. Еще столько покинули свои дома и переехали в другие регионы внутри страны.

"Десятки тысяч мирных жителей погибли в результате российского вторжения. Война забрала 35% украинского ВВП. Мы потеряли более 200 заводов. Наши прямые убытки уже превышают 600 миллиардов долларов США. Несмотря на все, Украина продолжает защищаться", – сказал руководитель ОП.

Украина нуждается в помощи от партнеров

Он добавил, что на Востоке и Юге продолжаются тяжелые бои, но Украина должна победить, иначе просто исчезнет как нация и государство. Поэтому, по его словам, победа ближе, чем большую помощь оказывает международное сообщество. Любую – военно-техническую, политическую, финансовую или гуманитарную.

Ермак отметил, что особенное место в этой поддержке и сдерживании российской агрессии занимает усиление санкционного давления. Ключевая его часть – полное эмбарго на российскую нефть, энергоносители составляют наибольшую долю доходов российского бюджета. Поэтому, покупая их, Европа финансирует российскую военную машину и агрессию против Украины.

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