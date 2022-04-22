Война в Украине привела к достаточно затратному гуманитарному кризису, который требует мирного разрешения. В то же время, экономический ущерб от конфликта будет способствовать значительному замедлению мирового роста в 2022 году и усилит инфляцию.

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Цены на энергоресурсы и продукты питания стремительно выросли, что наиболее поразило уязвимое население в странах с низким уровнем дохода.

По прогнозам, глобальный рост замедлится с примерно 6,1% в 2021 году до 3,6% в 2022 и 2023 годах. Это на 0,8 и 0,2 процентного пункта ниже в 2022 и 2023 годах, чем прогнозировалось в январе.

По прогнозам, после 2023 года глобальный рост снизится примерно до 3,3 процента в среднесрочной перспективе.

Война вызвала скачок цен на энергоносители и другие товары, усугубила проблемы с поставками и усугубила ожидание более устойчивой инфляции, ее последствия будут ощущаться практически повсеместно. Вызванное войной повышение цен на сырье и усиление ценового давления привели к прогнозированию инфляции на 2022 год в размере 5,7 процента в странах с развитой экономикой и 8,7 процента в странах с развивающимся рынком, что на 1,8 и 2,8 процентных пункта выше, чем прогнозировалось в январе прошлого года.

При этом война затормозит и восстановление мировой экономики, еще полностью не оправившейся после пандемии.

Многосторонние усилия для реагирования на гуманитарный кризис, предотвращения дальнейшей экономической фрагментации, поддержания глобальной ликвидности, преодоления долговых проблем, борьбы с изменением климата и прекращения пандемии чрезвычайно важны.