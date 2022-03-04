Война в Украине – экономическая катастрофа для всего мира, – Всемирный банк

Война в Украине разрушит глобальный экономический рост. Ведь влияние от нее распространяется за пределы нашего государства.

Полномасштабное вторжение России в Украину является катастрофой для всего мира. Об этом сказал президент Всемирного банка Дэвид Малпасс.

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Всемирный банк предоставит Украине 350 миллионов долларов

Он считает, что война в нашем государстве нанесет ущерб экономике. Поэтому Всемирный банк создает пакет помощи на сумму 350 миллионов долларов. Его утвердят уже в ближайшие дни.

Война в Украине – катастрофа для всего мира, которая разрушит глобальный экономический рост,

– подчеркнул он.

Маллас пояснил, что из-за войны сокращаются налоговые поступления. Однако пакет помощи удержит выплаты зарплат государственному сектору и социального обеспечения.

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