Война в Украине будет иметь "серьезное влияние на мировую экономику", – МВФ

Война, которую Россия развязала на территории Украины, будет иметь серьезные экономические последствия для всего мира. Однако они могут стать сокрушительными, если агрессор прибегнет к эскалации.

Ситуация остается крайне нестабильной, а прогнозы чрезвычайно неопределенными. Об этом сообщили в Международном валютном фонде в пятницу, 5 марта.

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Однако уже сейчас очевидно, что экономические последствия очень серьезные,

– отметили в МВФ.

"В случае эскалации конфликта экономический ущерб будет еще более сокрушительным. Этот кризис приведет к сложным политическим компромиссам, что еще больше усложнит политический ландшафт на фоне восстановления мировой экономики от пандемии COVID-19", – продолжили в Фонде.

Украина потеряет больше всего

Наибольшие потери угрожают Украине, которая практически полностью отрезана от мировой торговли:

морские порты и аэропорты закрыты и повреждены,

многие дороги и мосты повреждены или разрушены.

В МВФ не готовы оценивать, сколько денег понадобится для восстановления украинской экономики. Украина запросила экстренное финансирование в размере 1,4 миллиарда долларов. Запрос будет рассмотрен на следующей неделе.

Санкции нанесут ущерб России

Экономические санкции нанесут серьезный ущерб и России. Пока рано прогнозировать все их влияние, но уже сейчас наблюдается резкое снижение цен на активы, а также курс рубля.

Кризис коснется и стран, которые имеют тесные экономические связи с Россией и Украиной.

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