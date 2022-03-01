Война точно не повод для заработков, – Гетманцев пригрозил предпринимателям, поднимающим цены
Источник:телеграм-канал Даниила Гетманцева
Украинских предпринимателей в очередной раз призвали не поднимать цены на важные для украинцев товары (продукты и лекарства). Ведь в условиях войны это приравнивается к мародерству.
Об этом заявил Даниил Гетманцев, глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.
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Хочу предупредить торгашей, которые поднимают цены на социальные товары. Война не повод для заработков. Это великое преступление перед своим народом,
– написал депутат.
Гетманцев предупредил, что недобросовестных предпринимателей ждет ответственность, которой им не удастся избежать. В то же время нардеп поблагодарил торговые сети, которые помогают людям и армии, передавая продукцию бесплатно. Он назвал это "настоящим подвигом во имя Победы".
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