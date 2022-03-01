Об этом заявил Даниил Гетманцев, глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

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Хочу предупредить торгашей, которые поднимают цены на социальные товары. Война не повод для заработков. Это великое преступление перед своим народом,

– написал депутат.

Гетманцев предупредил, что недобросовестных предпринимателей ждет ответственность, которой им не удастся избежать. В то же время нардеп поблагодарил торговые сети, которые помогают людям и армии, передавая продукцию бесплатно. Он назвал это "настоящим подвигом во имя Победы".

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