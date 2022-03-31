Война стоит дорого, – Марченко отметил важность скорейшей победы

Сергей Марченко подчеркнул, что война очень дорого обходится бюджету Украины. Поэтому, чем быстрее она закончится, тем лучше будет для нас.

Продолжающаяся и изнурительная война стоит много жертв, усилий и денег. Об этом Министр финансов сказал в интервью.

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Я понимаю глубину и стоимость войны не только с точки зрения человеческих жертв, потерь территорий, но и бюджета. Для нас важно, чтобы вся эта история закончилась как можно скорее,

– сказал Марченко.

Он отметил важность любой стабилизации, чтобы начать говорить о восстановлении.

Кстати, на вопрос о том, сколько денег Украина ежедневно тратит на войну, политик пока не смог ответить. Он отметил, что это будет известно спустя некоторое время, ведь сейчас решение одобряют очень оперативно.

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