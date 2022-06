Война показала, кто настоящие друзья Украины: красноречивая карта Европы

Украинцы сами защищают нашу свободу на поле битвы, но сложно переоценить вклад мира в нашу борьбу. Десятки стран предоставляют нам вооружение, покрывают "дыру" в бюджете, принимают наших беженцев и давят на Россию санкциями, иногда болезненными для себя.

Журналисты 24 канала "раскрасили" Европу, чтобы понять, кто наши верные друзья, а кто втыкает палки в колеса.

Актуально Стартует турнир для криптотрейдеров с призовым фондом 8 миллионов долларов: как принять участие

Газовые друзья Украины

Цена зависимости

В 2021 году страны ЕС заплатили России по меньшей мере 39,4 миллиарда долларов за газ, по оценке Международного энергетического агентства. Одна лишь Россия обеспечила Европе 45% всего импорта газа.

И когда Россия полномасштабно вторглась в Украину, Европа наконец поняла опасность своей энергозависимости от страны-агрессора. Страны ЕС заплатили России более 47 миллиардов евро за газ и нефть с 24 февраля, сообщает Centre for Research on Energy and Clean Air.

Европа постепенно отказывается от газа

Первыми от российского газа отказались балтийские страны – Латвия, Литва и Эстония. Поставки газа остановились с 1 апреля. Сейчас они обеспечивают себя запасами и нарабатывают альтернативные источники поставок.

За ними последовала волна отключений уже со стороны страны-агрессора. Россия захотела, чтобы "недружественные" к ней страны платили за газ рублями. Но это, во-первых, противоречит контрактам, в которых обычно прописано евро как валюта. А во-вторых, это противоречит санкциям ЕС. Поэтому некоторые страны Европы не повелись на шантаж России и были отключены от газа:

Польшу и Болгарию страна-агрессор отключила 27 апреля;

В мае отключили Финляндию.

А в последний день весны российский "Газпром" сообщил об отключении Нидерландов, Дании и одной немецкой компании Shell Energy. Всех – за неуплату в рублях.



Как Европа отказывается от российского газа / Инфографика 24 канала

Кто больше всего покупает российский газ

Крупнейшим импортером российского газа является Германия. Изначально страна неоднократно заявляла, что не будет платить России за газ рублями. Но по информации Reuters, в конце мая Германия таки разрешила своим импортерам открывать счета в рублях.

Россия прекратила поставки только одной немецкой компании – Shell Energy Europe Limited, которая открыто заявила, что не будет проводить платежи в рублях. По этому контракту поставлялось 1,2 миллиарда кубометров газа. Но в общем объеме это очень мало. В 2020 году Германия импортировала 42,6 миллиарда кубометров. Другие немецкие компании – VNG, RWE, Uniper – продолжают получать российский газ. Вероятно, они провели оплату в евро на счет в Газпромбанке с конвертацией в рубли.

Вторым по объему импортером является Италия, которая в 2020 году закупила 29,2 миллиарда кубометров российского газа. А в 2021 году страна заплатила России 5,8 миллиарда долларов за российский газ, сообщает Aljazeera. Италия – единственная страна, чья компания признала, что открыла счет в рублях. Итальянская Eni 17 мая заявила, что "начала процесс открытия двух счетов в "Газпромбанке" на предохранительной основе, один в евро и второй – в рублях.

В то время как Европа зависима от российского газа, Россия зависима от его экспорта Европе. Ведь половина российского экспорта – это нефть и газ, большинство из которых идет в Европу. Если Европа откажется от российских энергоносителей, то Россия будет вынуждена существенно сократить экспорт и продавать нефть и газ по низкой цене Азии, что собственно уже происходит с нефтью.

Нефтяные друзья Украины

В список "нефтяных" друзей Украины первыми попали Австралия, Канада и Соединенные Штаты Америки, которые запретили импорт российской нефти. Великобритания пообещала это сделать до конца года.

Впоследствии и страны Большой семерки, в том числе и Япония, заявили, что откажутся от российской нефти: кто-то сразу, кто-то постепенно. Дальше была очередь за Евросоюзом.

Дискуссии по шестому пакету санкций ЕС шли более месяца, поскольку тот включает нефтяное эмбарго. И наконец пакет согласовали, но не с полным нефтяным эмбарго, как планировалось ранее.

В рамках нефтяного эмбарго страны ЕС откажутся от морской нефти в течение 6 месяцев и морских нефтепродуктов в течение 8 месяцев. Исключение сделают для Болгарии. Она сможет покупать российскую сырую нефть до конца 2024 года.

В то же время трубопроводная нефть временно не подпадает под эмбарго. Но Польша и Германия, получавшие нефть по трубопроводу, заявили, что тоже откажутся от нее. А вот Венгрия, из-за которой так долго блокировали эмбарго, Словакия и Чехия продолжат покупать нефть из России. Дело в том, что они не имеют выхода к морю и им труднее перейти на другие источники снабжения.



Как мир отказывается от российской нефти / Инфографика 24 канала

Россия поставляет нефть через нефтепровод "Дружба", который идет через Беларусь и там разветвляется на две ветки: одна идет через Украину в Венгрию, Словакию и Чехию, а вторая в Польшу и Германию.

Интересно В ОПЕК обсуждают исключение России из соглашения: Куюн объяснил, что это будет означать

Последствия нефтяного эмбарго

К концу 2022 года ЕС на 92% сократит импорт нефти и нефтепродуктов из России. Благодаря этому Россия потеряет 22 миллиарда долларов, по информации Bloomberg: 10 миллиардов на морской нефти и еще 12 миллиардов на северной ветке трубопровода.

Страна-агрессор уже продает нефть Азии на 34 доллара меньше рыночной стоимости. При том, что логистика в Азию – дороже и длится значительно дольше. К примеру, один танкер может плыть около 2 месяцев лишь в одну сторону до Китая. Поэтому России придется еще больше снижать цены, и все равно не удастся реализовать всю нефть, которую добывает страна-бензоколонка.

Кто больше всего покупал нефть

Крупнейшими покупателями российской нефти в ноябре 2021 года были Германия, Нидерланды и Польша. Все они откажутся от нее. На Венгрию, Словакию и Чехию приходится около 8% экспорта российской нефти на страны ЕС.

В тройку наиболее зависимых от нефти стран вошли Литва, Финляндия и Словакия.

Военные друзья Украины

Без сомнения, самыми большими друзьями в военном плане для Украины являются США, Великобритания и Польша. Напомним, что недавно США одобрили пакет на 40 миллиардов долларов для Украины, большинство из которых идет на вооружение. Так, в период с 24 февраля по 10 мая, по данным Kiel Institute, США одобрили военную помощь Украине на 24,11 миллиарда евро (почти 26 миллиардов долларов).

Великобритания в военном плане осуществила помощь на 2,33 миллиарда евро. Польша, которая остается надежным другом Украины, предоставила военной помощи на 1,5 миллиарда евро.

Есть страны, которые помогают Украине финансово или гуманитарно, но не предоставляют вооружения. Это:

Япония;

Венгрия;

Ирландия;

Швейцария;

Кипр;

Мальта;

Португалия;

Турция;

Болгария.

На самом деле Япония предоставила Украине защитное снаряжение для военных, что стало для нее первым таким шагом в истории. Но вооружение нам Япония не предоставляла, поэтому считается, что восточная страна не участвовала в военной помощи Украине.



Как мир помогает Украине защищаться / Инфографика 24 канала

Друзья для украинских беженцев

С начала полномасштабной войны из Украины выехало 6,8 миллиона беженцев, по данным ООН. Всех их приняли преимущественно страны Евросоюза.

Неизвестно, сколько именно наши международные партнеры потратили на поддержку украинских беженцев, ведь украинцы за границей получали и продолжают получать поддержку не только от государства, но и от обычных людей и компаний.

Но, по подсчетам Kiel Institute, больше всего потратила на беженцев Польша за первые 2,5 месяца войны (до 10 мая). И это не удивительно, ведь именно Польша приняла больше всего украинских беженцев – 3,23 миллиона, на которых потратила 4,04 миллиарда долларов (с предположением, что на одного беженца тратят 500 евро в месяц). Интересно, что такое количество беженцев – это как 8,35% населения Польши.

Много украинских беженцев приняла Молдова – 457 тысяч беженцев, что равняется 17,32% ее собственного населения.

Среди других стран, которые приняли беженцев из Украины, следует отметить Румынию, Венгрию и Словакию. Многие украинцы также подались чуть дальше – в Германию, Чехию, Болгарию, Италию, Турцию и Испанию.



Кто больше всего принял украинцев, бежавших от войны / Инфографика 24 канала

Финансовые друзья Украины

Война забрала 35% украинского ВВП и разрушила более 200 заводов. Прямые убытки уже превысили 600 миллиардов долларов, уже не говоря о косвенных.

В то время как доходы резко сократились, расходы стремительно поползли вверх. Украине нужно ежемесячно находить 5 миллиардов долларов для покрытия дефицита. Часть этих средств покрывают наши международные партнеры: кто-то в виде грантов, которые не нужно возвращать, кто-то в виде кредитов с минимальными процентами.

Так, наибольшую поддержку Украине опять же оказали США – 9,95 миллиарда евро (более 10,5 миллиарда долларов) в период с 24 февраля по 10 мая. После этого США продолжили оказывать поддержку.

Великобритания оказала нам помощь в размере 2,07 миллиарда евро;

Франция – 1,8 миллиарда евро;

Канада – 1,1 миллиарда евро;

Польша – 0,95 миллиарда евро;

А вот Германия, которая является одной из сильнейших экономик мира, выделила всего 150 миллионов евро финансовой помощи.



Финансовая поддержка Украины / Инфографика 24 канала

Важна также поддержка организаций. Евросоюз и G7 предоставят Украине 9 миллиардов евро финансовой помощи.

Украина не сама

Война показала, что Украина имеет много друзей в демократическом мире, которые готовы идти на экономические жертвы и отдавать существенную часть своего бюджета стране, которая борется за демократию во всем мире и за безопасность в Европе. Хотя некоторые решения, такие как передача тяжелого вооружения или нефтяное эмбарго – даются миру тяжело, Россия не сумела расколоть единство мира в борьбе с агрессором. Помощь поступает и продолжит поступать.

Важно – Байден объявил о новой помощи для Украины: смотрите видео

– это криптобиржа, которая демонстрирует один из самых высоких темпов роста в мире. Уже более 3 миллионов пользователей покупают, продают криптовалюту и торгуют популярными монетами по различным типам контрактов вместе с Bybit.