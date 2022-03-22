Военные облигации приобрели более двух тысяч граждан и представителей бизнеса

Более двух тысяч граждан и представителей бизнеса приобрели военные облигации внутреннего госзайма (ОВГЗ) на сумму около 136,9 миллионов долларов. Об этом сообщил Национальный банк.

Приобретение военных облигаций

В Нацбанке отметили, что по состоянию на 21 марта две тысячи граждан и представителей украинского бизнеса стали обладателями военных ОВГЗ на общую сумму 4 миллиарда гривен и 742 тысячи долларов, поддержав таким образом финансовую устойчивость Украины.

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Самый большой портфель военных ОВГЗ сегодня сконцентрирован среди банков-первичных дилеров. В то же время запустился и вторичный рынок для распространения облигаций среди всех желающих.

Всего после запуска вторичного рынка военных ОВГЗ объем торгов превысил 6 миллиардов гривен. Сделки заключаются как на внебиржевом, так и на биржевом рынках.

Сколько привлекли в бюджет

В НБУ отметили, что за более чем три недели с начала полномасштабного нападения России на Украину Минфин провел семь аукционов по продаже военных облигаций. Благодаря аукционам в госбюджет по состоянию на 21 марта 2022 года привлечено более 20 миллиардов гривен и почти 12 миллионов долларов.

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, что после введения военного положения Кабинетом Министров Украины принято решение о выпуске военных облигаций. Военные ОВГЗ призваны аккумулировать средства для обеспечения потребностей Вооруженных сил Украины и стабилизировать финансы государства в условиях военного положения.