Об этом 24 каналу рассказал инвестиционный банк Сергей Фурса. Он подчеркнул, что для экономики Украины несомненно лучше, чтобы украинцы тратили деньги.

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Но, по его мнению, в такие трудные времена для каждого украинца лучше экономить.

Поэтому здесь парадокс. Для того чтобы нас всем вместе было хорошо, нужно, чтобы мы тратили средства. А оптимальная стратегия для каждого украинца – это экономить, – объяснил экономист.

Фурса говорит, что экономика – это в том числе потребление.

"Сейчас для многих людей удивительно, что идет война, а кто-то сидит в ресторане. Но на самом деле такой человек, сидящий в ресторане, дает рабочие места многим другим", – рассказал банков.

По его словам, так работает современная экономика – это уже не только работа заводов, это маленькие сервисы, бизнес и т.д.

Поэтому тем, что вы тратите деньги, вы помогаете экономике. Даже если во время войны вы идете в кино или ресторан и т.д. – вы помогаете экономике и помогаете побеждать. Так вы поддерживаете других людей, получающих из-за этого зарплату,

– ответил Фурса.

Экономист отметил, что самая большая угроза кризиса – это когда все сокращают потребление. "Но это циклическое потребление – вы меньше потратили средств – кто-то другой из-за этого заработал меньше денег – и так далее", – добавил он.

Фурса отметил, что расходованием средств украинцы помогают. До миллиарда долларов приходит в Украину от работников.

К тому же мир тоже поможет Украине, в частности санкциями и оружием, а также финансово. С начала года мы получили около 6 млрд долларов, но для нынешней ситуации это мало.

Сергей Фурса об экономике во время войны и прогноз курса валют:



К слову, в мае заметно ускорилась инфляция, а в месячном исчислении цены выросли на 2,7%. Однако некоторые категории товаров подешевели на несколько гривен. Как изменились цены за месяц в Украине – читайте в статье .