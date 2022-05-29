Во время войны цены на газ должны остаться без изменений: уже готовится соответствующий проект

В течение всего периода войны цена газа для населения Украины должна оставаться неизменной. В настоящее время власти нарабатывают механизм, с помощью которого это должно быть обеспечено.

Также фиксация цены будет касаться и центрального отопления во всех городах. Об этом 28 мая написал заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко.

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Как именно хотят зафиксировать цену

В настоящее время группа экспертов исследует этот вопрос. Они разрабатывают разные варианты компенсации государством дельты между рыночной стоимостью газа и действующим тарифом для потребителей. После завершения всех необходимых анализов будет уже предложение, которое будет представлено на рассмотрение Верховной Рады.

Сегодня это обсудили во время селекторного совещания с НАК «Нафтогаз», Юлией Свириденко, Алексеем Чернышевым, Александром Слобожаном, начальниками областных военных администраций и мэрами городов,

– написал Кирилл Тимошенко.



Скриншот разговора, о котором говорится / Изображение с телеграма Кирилла Тимошенко

На этой теме спекулируют фейками

Недавно в сети начала распространяться информация, что якобы цена газа и отопления для украинцев должна вырасти втрое. Однако это лишь обычный фейк, направленный на расшатывание ситуации в стране.

28 мая в СНБО это опровергли и указали одну очень важную деталь. Сейчас в Украине утвержден закон по урегулированию отношений на газовом рынке. Речь идет обо всем периоде военного положения. Этот законопроект был одобрен 10 мая 2022 года.

Этот законопроект предусматривает сдерживание тарифов на газ и отопление. Это происходит путем использования части средств, которые предоставляют нашему государству партнеры.

На чем базировалась манипуляция о повышении

Кроме этого призывали не верить в такую информацию и в "Нафтогазе". 27 мая представители компании отметили, что рост действительно уже есть. Однако он не будет относиться к жителям страны.

Большинство фейковых новостей на эту тему ссылались на газоснабжающую компанию "Нефтегаз Трейдинг". Она действительно установила новые цены на природный газ, однако украинцы это пока не будут ощущать. Поэтому все платежи коммунальных услуг будут неизменными.

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