Валовый внешний долг Украины 2020 года вырос на 3,951 миллиарда долларов. Размер долга превысил уровень, достигнутый на конец III квартала 2015 года, и составляет 125,69 миллиарда долларов.

В отношении валового внутреннего продукта долг в течение 2020 года увеличился с 78,6% до 83,4%.

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Внешний долг Украины

В течение IV квартала 2020 года долг вырос на 3,51 миллиарда долларов. Основными факторами роста стали операции правительства и реального сектора экономики.

За квартал внешний долг государственного сектора вырос на 3 миллиарда долларов и достиг отметки в 54,7 миллиарда долларов (36,3% от ВВП).

Обязательства частного сектора

В то же время выросли внешние обязательства частного сектора (на 0,5 миллиарда долларов). По состоянию на 31 декабря 2020 года они составляли 71 миллиард долларов (47,1% от ВВП).

Обязательства сектора общего госуправления

Внешние обязательства сектора общего государственного управления в IV квартале 2020 года выросли на 2,8 миллиарда долларов – до 47,8 миллиарда долларов (31,7% от ВВП). Причины – привлечение правительства на внешних рынках, от международных партнеров на сумму 2,2 миллиарда долларов.

Долг НБУ

Внешний долг центрального банка в IV квартале 2020 года в результате роста курса специальных прав заимствования увеличился на 155 миллионов долларов и достиг отметки в 6,9 миллиарда долларов (4,6% от ВВП на конец 2020 года).

Обязательства других депозитных корпораций

Объем внешних обязательств сектора других депозитных корпораций Украины в отчетном квартале сократился с 4 до 3,7 миллиарда долларов (2,4% от ВВП). Это произошло в результате выплат по долгосрочным еврооблигациям банков на 0,4 миллиарда долларов.

Обратите внимание! Государственный и гарантированный государством долг Украины по состоянию на 31 декабря 2020 года составил 2 551,94 миллиарда гривен или 90,26 миллиарда долларов. За год госдолг вырос на 553,64 миллиарда гривен (на 27,7%), то есть на 5,89 миллиарда долларов (на 7%).