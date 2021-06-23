В отношении валового внутреннего продукта (ВВП) долг сократился с 81,2% до 78,1%. Зато в течение 2020 года валовой внешний долг Украины вырос на 3,951 миллиарда долларов и составил 125,69 миллиарда долларов.

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Внешний долг Украины в 2020 году

В целом долг ВВП за 2020 год вырос с 78,6% до 83,4%, а в четвертом квартале вырос на 3,51 миллиарда долларов. Это обусловлено операциями правительства и реального сектора экономики.

Внешний долг государственного сектора вырос на 3 миллиарда долларов и составил 54,7 миллиарда – 36,3% от ВВП. Кроме того, на 0,5 миллиарда долларов выросли и внешние обязательства частного сектора. По состоянию на 31 декабря 2020 года они составляли 71 миллиард долларов.

Экономика Украины в IV квартале 2020 года

В IV квартале 2020 года внешние обязательства сектора общего государственного управления выросли на 2,8 миллиарда долларов – до 47,8 миллиарда. Это стало следствием привлечений правительства на внешних рынках и от международных партнеров на сумму 2,2 миллиарда долларов.

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Внешний долг центрального банка в IV квартале 2020 года увеличился на 155 миллионов долларов, в результате роста курса Специальных прав заимствования. Он составлял 6,9 миллиарда долларов.

Объем внешних обязательств уменьшился

В отчетном квартале объем внешних обязательств сектора других депозитных корпораций Украины сократился с 4 до 3,7 миллиарда долларов – 2,4% от ВВП. Это обусловлено выплатами по долгосрочным еврооблигациям банков на 0,4 миллиарда долларов.