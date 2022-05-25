Вместо российской: ОАЭ впервые за 2 года отправили нефть Европе

Многие европейские покупатели стали отказываться от российской нефти после вторжения России в Украину. Поэтому на рынок зашли Объединенные Арабские Эмираты.

ОАЭ начали отправлять редкие грузы нефти в Европу. Об этом свидетельствуют данные отслеживания танкера.

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Нефть из ОАЭ плывет в Европу

Нефтяной танкер Moscow Spirit, нанятый компанией TotalEnergies SA, плывет в Нидерланды с грузом около 1 миллиона баррелей эмиратской нефти на борту.

Эта компания также везет нефть из ОАЭ на супертанкере в Египет. В Bloomberg предполагают, что и эта партия окажется в Европе. Вероятно, ее доставят по трубопроводу в средиземноморский порт Сиди Керир, а оттуда заберут в Европу.

Что известно о нефтяной зависимости Европы

До полномасштабной войны Россия являлась крупнейшим импортером нефти в Европу. В 2020 году страна-агрессор обеспечивала более четверти импорта нефти, пишет Reuters.

Теперь многие европейские компании отказываются сотрудничать с Россией, и эти грузы направляются в Азию – преимущественно в Китай и Индию.

Но даже с уменьшением экспорта Россия зарабатывает еще больше благодаря рекордному росту цен на нефть. За нефтяные доллары Россия финансирует войну против Украины.

ЕС уже неделями рассматривает нефтяное эмбарго против России. Но решение до сих пор не могут принять, потому что его блокирует Венгрия. Мол, ей это экономически невыгодно.

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