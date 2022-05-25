Вместо российской: ОАЭ впервые за 2 года отправили нефть Европе
25 мая 2022 , 13:37Читати новину українською
Источник:Bloomberg
Многие европейские покупатели стали отказываться от российской нефти после вторжения России в Украину. Поэтому на рынок зашли Объединенные Арабские Эмираты.
ОАЭ начали отправлять редкие грузы нефти в Европу. Об этом свидетельствуют данные отслеживания танкера.
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Нефть из ОАЭ плывет в Европу
Нефтяной танкер Moscow Spirit, нанятый компанией TotalEnergies SA, плывет в Нидерланды с грузом около 1 миллиона баррелей эмиратской нефти на борту.
Эта компания также везет нефть из ОАЭ на супертанкере в Египет. В Bloomberg предполагают, что и эта партия окажется в Европе. Вероятно, ее доставят по трубопроводу в средиземноморский порт Сиди Керир, а оттуда заберут в Европу.Интересно! В последний раз ОАЭ отправляли нефть в Европу в мае 2020 года из-за кризиса на нефтяном рынке в результате пандемии COVID-19.
Что известно о нефтяной зависимости Европы
- До полномасштабной войны Россия являлась крупнейшим импортером нефти в Европу. В 2020 году страна-агрессор обеспечивала более четверти импорта нефти, пишет Reuters.
- Теперь многие европейские компании отказываются сотрудничать с Россией, и эти грузы направляются в Азию – преимущественно в Китай и Индию.
- Но даже с уменьшением экспорта Россия зарабатывает еще больше благодаря рекордному росту цен на нефть. За нефтяные доллары Россия финансирует войну против Украины.
- ЕС уже неделями рассматривает нефтяное эмбарго против России. Но решение до сих пор не могут принять, потому что его блокирует Венгрия. Мол, ей это экономически невыгодно.
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