Байден говорит, что сейчас Европа с Америкой размышляют о том, чтобы купить российскую нефть, но по более низкой цене, чем на рынке. Об этом пишет CNN 1 июня.

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Покупка российской нефти по более низкой цене

Европа решила, что она собирается еще больше сворачивать закупку российской нефти. Но многие рассуждают о том, что можно сделать, чтобы, возможно, даже приобрести нефть даже за ограниченную сумму ниже рыночной,

– говорит президент США.

Он выразил мнение, что Россия может продать нефть по более низкой цене. Ведь на страну-агрессора давит много санкций. Однако это произойдет не в ближайшее время.

Сейчас многое происходит, но идея, что мы сможем нажать переключатель и снизить стоимость бензина, вряд ли в ближайшей перспективе,

– добавил Байден.

Нефть в мире подорожала после эмбарго

После одобрения 6-го пакета санкций против России, цена на нефть в мире выросла.

Июльские фьючерсы на нефть марки WTI подорожали почти на 3,5% до 119,16 доллара за баррель. Об этом свидетельствуют данные Finance! Yahoo. В какой-то момент цена достигла 12-недельного максимума.

Июльские фьючерсы на нефть Brent подорожали на 3,58% до 123,70 доллара.

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