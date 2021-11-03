Вместо метров кубических – энергетические единицы: в Украине изменят систему учета газа

Верховная Рада приняла переход Украины на европейские стандарты учета газа. Теперь вместо кубометров голубое топливо будут считать в энергетических единицах.

Соответствующий проект закона №2553 на внеочередном заседании, которое состоялось 2 ноября, поддержали 250 народных депутатов.

Читайте также Правительство запретило отключать тепло до конца отопительного сезона

В пояснительной записке к документу говорится, что в Украине и странах ЕС действуют различные подходы к учету природного газа. У нас учет ведется в кубических метрах, у них – в единицах энергии.

Из-за этого возникают административные трудности во время оформления импортируемого природного газа из государств Европейского Союза или его закачки в газохранилища в режиме таможенного склада.

Учет природного газа в энергетических единицах является более объективным.

Он также обеспечивает корректное и справедливое ценообразование;

Кроме этого, облегчает составление энергетического баланса предприятий.

Подсчет объемов газа в энергетических единицах используется почти во всем мире.

Еще что об этом известно

На энергоединице платить придется лишь за количество потребленной энергии, а не за объем газа.

Кабмин должен принять переход на расчеты в единицах энергии на всех этапах прохождения газа.

Нормы об учете газа в энергетических единицах начнут работать с 1 мая 2022 года.

Что изменится для украинцев В платежках будут указываться данные, сколько потреблено и в кубометрах, и в единице измерения киловатт-час. Люди смогут не платить за некачественный газ или платить его меньшую стоимость. Нововведение позволит гражданам менять поставщика газа легче – не потребуются справки от предыдущей компании, и смена будет возможна даже при наличии долга. Теперь котельные объединений совладельцев многоквартирных домов будут приравнены к предприятиям теплокоммунэнерго, соответственно будут получать газ по цене 7,42 гривны. НКРЭКУ будет иметь право установить тариф для поставщика последней надежды, соответственно около 600 тысяч домохозяйств смогут получать по цене не 16 гривен, а 7,96 гривны.

При подсчете газа в кубометрах не учитывается калорийность топлива, из-за чего в некоторых регионах на те же цели может потребоваться разный объем.